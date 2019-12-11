Копилка Кировской области пополнилась двумя золотыми медалями
Более 150 участников из Архангельской, Вологодской, Кировской и Ленинградской областей приняли участие в соревновании.
Как сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Кировской области, регион представляли пять человек.
- В упорной борьбе наши юные универсальные бойцы показали хорошую спортивную и техническую подготовку и завоевали заслуженные награды, - рассказал тренер общества «Спартак» Игорь Скулкин.
Тимур Набиев и Андрей Лукаш принесли два золота Кировской области. «Серебро» завоевали Егор Кочуров и Софья Кашина. Почетное третье место - у Кирилла Андреева.
Впереди у юных бойцов - подготовка к первенству России в январе 2020 года и первенству мира, которое пройдет в Финляндии.
ИСТОЧНИК KP.RU