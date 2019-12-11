Копилка Кировской области пополнилась двумя золотыми медалями

СЕГОДНЯ 19:15 2019-12-11T19:15:55+03:00

В упорной борьбе наши юные универсальные бойцы показали хорошую спортивную и техническую подготовку и завоевали заслуженные награды. Фото: vk.com/youthsport43

В Великом Устюге завершились открытые первенство и чемпионат Вологодской области по универсальному бою

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Более 150 участников из Архангельской, Вологодской, Кировской и Ленинградской областей приняли участие в соревновании.

Как сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Кировской области, регион представляли пять человек.

- В упорной борьбе наши юные универсальные бойцы показали хорошую спортивную и техническую подготовку и завоевали заслуженные награды, - рассказал тренер общества «Спартак» Игорь Скулкин.

Тимур Набиев и Андрей Лукаш принесли два золота Кировской области. «Серебро» завоевали Егор Кочуров и Софья Кашина. Почетное третье место - у Кирилла Андреева.

Впереди у юных бойцов - подготовка к первенству России в январе 2020 года и первенству мира, которое пройдет в Финляндии.

ИСТОЧНИК KP.RU