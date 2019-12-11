Депутата оштрафовали и лишили прав на год и восемь месяцев

СЕГОДНЯ 16:41 2019-12-11T16:41:56+03:00

Депутат был пойман за рулем в нетрезвом виде. Фото: Алексей ФОКИН

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11 декабря Первомайский районный суд рассмотрел дело об административном нарушении. Георгий Лугинин был пойман за рулем в нетрезвом виде.

На заседании адвокат попросил минимального наказания своему подзащитному. Депутат ранее не привлекался к уголовной ответственности и уже оплатил административный штраф. Также в суд была представлена положительная характеристика.

Вину Георгий Лугинин в суде не отрицал.

В итоге депутат был лишен водительских прав на год и восемь месяцев и получил штраф в размере 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU