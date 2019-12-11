2019-12-11T14:01:53+03:00
Происшествия

«Арктическое вторжение»: в Кировскую область придут 25-градусные морозы

В ближайшие дни в городе ожидаются резкие перепады температуры
Анна КРЮКОВА
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Потепление сменится морозамиПотепление сменится морозамиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жителей предупреждают, что в среду, 11 декабря, через область пройдет холодный фронт. Как уточняют в сообществе «Любительская метеорология», днем в Кирове выпадет до трех миллиметров осадков в виде мокрого снега и дождя. Вечером в городе похолодает до -5..-6 градусов.

В четверг, 12 декабря, днем температура воздуха составит -4…-8 градусов. В пятницу ожидается до -7…-9 градусов. В выходные мороз может усилиться до -10.

В начале следующей недели в Кирове снова потеплеет. Пройдет мокрый снег с дождем. Однако к выходным, 21 и 22 декабря, ожидается арктическое вторжение. Могут ударить 20-25-градусные морозы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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