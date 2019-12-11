Кировчанку оштрафовали за то, что она зачитывала имена репресированных в микрофон

СЕГОДНЯ 13:19 2019-12-11T13:19:42+03:00

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В Кирове оштрафовали местную жительницу Светлану Марину. Горожанке придется заплатить пять тысяч рублей за то, что у памятника Шаляпину она зачитала имена репрессированных в микрофон.

Суд посчитал, что использование кировчанкой звукоусиливающей аппаратуры во время пикета нарушило закон «О собраниях, митингах, шествиях, пикетированиях». Сама Светлана Марина с таким решение не согласилась. На своей странице в соцсетях она отметила, что в городе постоянно проводятся подобные мероприятия. Однако их организаторы не выплачивают штрафы.

- Ежегодно в городе Кирове проходят десятки мероприятий, подобных нашему, - сообщила кировчанка. - На них безо всяких последствий используется звукоусиливающая аппаратура в десятки раз превосходящая по мощности нашу. Но каким-то чудесным образом они никак не попадают под действие закона о митингах.

ИСТОЧНИК KP.RU