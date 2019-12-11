В Кировской области задержали преступников, нелегально ввозивших мигрантов

СЕГОДНЯ 13:04 2019-12-11T13:04:23+03:00

Преступники четыре года помогали мигрантам въехать в страну и получить гражданство. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

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В Кировской области задержали преступную группу, которая незаконно перебрасывала в Россию иностранцев. В числе преступников была уроженка Вьетнама. Об этом сообщает прокуратура Кировской области.

С 2015 по ноябрь 2019 года участники группировки организовали нелегальный ввоз иностранцев и их пребывание на территории РФ. Также мигрантам помогали вступить в брак с гражданами России, чтобы упростить приобретение гражданства. Известно, что последние, соглашаясь на брак, получали денежное вознаграждение от 30 до 60 тысяч рублей.

Прокуратура Октябрьского района города Кирова потребовала признать все заключенные браки недействительными. Суд выполнил требование. Сейчас расследование продолжается, его контролирует прокуратура Кировской области.

ИСТОЧНИК KP.RU