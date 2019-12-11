Смертельное ДТП на трассе Кирово-Чепецк - Зуевка

СЕГОДНЯ 12:01 2019-12-11T12:01:14+03:00

Во встречном столкновении погиб водитель одной из машин

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Сегодня утром, 11 декабря, в Кировской области произошла авария, унесшая одну жизнь. Об этом сообщает УМВД России по Кировской области.

В 6 утра на 35 километре трассы Кирово-Чепецк — Зуевка столкнулись два встречных автомобиля - «десятка» и грузовой «Газ». Водитель «десятки» погиб, его пассажир получил травмы. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU