Смертельное ДТП на трассе Кирово-Чепецк - Зуевка
Во встречном столкновении погиб водитель одной из машин
В страшном ДТП погиб водитель "десятки". Фото: gorod-che.ru
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Сегодня утром, 11 декабря, в Кировской области произошла авария, унесшая одну жизнь. Об этом сообщает УМВД России по Кировской области.
В 6 утра на 35 километре трассы Кирово-Чепецк — Зуевка столкнулись два встречных автомобиля - «десятка» и грузовой «Газ». Водитель «десятки» погиб, его пассажир получил травмы. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU