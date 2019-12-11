2019-12-11T15:03:39+03:00
Звезды

Новый Год 2020 в Кирове: Главную елку откроют 21 декабря

Стала известна программа праздничных мероприятий
Ольга Маковеева
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На Театралке уже идут приготовления к празднику.На Театралке уже идут приготовления к празднику.Фото: Евгений ДЕМИХОВ
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21 декабря с 15 до 16 часов кировчан приглашают на открытие главной елки города на Театральной площади. Гости праздника могут стать участниками программы «Zamorozka от Морозко или главный писк года» с Дедом Морозом и Снегурочкой.

- А первую елку торжественно откроют уже в эту субботу, 14 декабря, в 12.00 в парке Победы, - рассказали «Комсомолке» в городском управлении культуры. – Это будет главная елка Октябрьского района.

С 19 декабря праздничные мероприятия будут проходить ежедневно. В четверг, в 11.00 символ Нового года торжественно представят в Первомайском районе, на площади у Вятской филармонии.

20 декабря, в 18.00 торжество состоится в Нововятском районе, на площади у ДК «Россия».

21 декабря, в 11.00 кировчане смогут побывать на открытии главной елки Ленинского района - в Кочуровском парке.

А основные праздничные мероприятия запланированы, конечно, на 31 декабря. В 18.00 у главной городской елки начнется детская новогодняя программа. С 22.30 жители и гости города смогут принять участие в интерактивному шоу на Театральной площади. И в 01.00 1 января кировчан ждет новогодний фейерверк.

Уличные гулянья в новогоднюю ночь состоятся также в Нововятском районе у ДК «Россия», в микрорайоне Радужном и парке ЛПК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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