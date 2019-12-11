Вышел из общежития и не вернулся: в Кировской области разыскивают 17-летнего подростка
Активисты отряда по розыску несовершеннолетних «Первый» сообщили о новом пропавшем. Больше двух недель неизвестно о том, где находится 17-летний Константин Бырканов. Молодой человек ушел из общежития 25 ноября в селе Савали Малмыжского района. С тех пор информации о его местонахождении нет.
Волонтеры сообщают приметы пропавшего: рост 160-165 сантиметров, среднее телосложение, русые волосы. Подросток носит очки в черной оправе. В какую одежду был одет Константин на момент ухода - неизвестно.
Если вы знаете, где может находиться пропавший, просьба сообщить об этом по номерам: 8-800-350-76-25 или 02, 102.
ИСТОЧНИК KP.RU