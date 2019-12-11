2019-12-11T14:52:34+03:00
Общество

Вышел из общежития и не вернулся: в Кировской области разыскивают 17-летнего подростка

В последний раз молодого человека видели больше двух недель назад
Анна КРЮКОВА
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Парень пропал 25 ноября. Фото: vk.com/ornkirovПарень пропал 25 ноября. Фото: vk.com/ornkirov
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Активисты отряда по розыску несовершеннолетних «Первый» сообщили о новом пропавшем. Больше двух недель неизвестно о том, где находится 17-летний Константин Бырканов. Молодой человек ушел из общежития 25 ноября в селе Савали Малмыжского района. С тех пор информации о его местонахождении нет.

Волонтеры сообщают приметы пропавшего: рост 160-165 сантиметров, среднее телосложение, русые волосы. Подросток носит очки в черной оправе. В какую одежду был одет Константин на момент ухода - неизвестно.

Если вы знаете, где может находиться пропавший, просьба сообщить об этом по номерам: 8-800-350-76-25 или 02, 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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