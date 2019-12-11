2019-12-11T14:21:13+03:00
Происшествия

Четыре аварии — четверо пострадавших: сводка ДТП за 10 декабря в Кировской области

К счастью, во всех случаях обошлось без трагичных исходов
Анастасия РОМАНОВА
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За 10 декабря в Кировской области произошло четыре аварии.За 10 декабря в Кировской области произошло четыре аварии.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На четыре ДТП — четверо пострадавших: минувший день не обошелся без происшествий. По данным ГИБДД Кировской области, за 10 декабря сбили троих пешеходов — к счастью, без летальных исходов.

Так, в половину седьмого утра напротив дома № 8 по улице Пугачева «Хендай Авант» сбил мужчину. 49-летняя женщина-водитель не пострадала, а вот 58-летнего пешехода пришлось отвезти в больницу из-за полученных травм. Отмечается, что сбили пострадавшего на регулируемом пешеходном переходе.

Пострадали вчера не только люди, но и машины. На улице Карла Маркса, напротив дома № 28, в 10:55 столкнулись две встречные машины: «Форд-Фокус» и «Лада X-Ray». Пострадали обе машины и девятилетняя пассажирка «Лады», однако ее везти в больницу не пришлось.

ВАЖНО

Госавтоинспекция Кировской области просит водителей соблюдать скорость и быть внимательными перед пешеходными переходами, а пешеходов — переходить дорогу полностью убедившись, что водитель видит и пропускает их.

ИСТОЧНИК KP.RU

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