Четыре аварии — четверо пострадавших: сводка ДТП за 10 декабря в Кировской области
На четыре ДТП — четверо пострадавших: минувший день не обошелся без происшествий. По данным ГИБДД Кировской области, за 10 декабря сбили троих пешеходов — к счастью, без летальных исходов.
Так, в половину седьмого утра напротив дома № 8 по улице Пугачева «Хендай Авант» сбил мужчину. 49-летняя женщина-водитель не пострадала, а вот 58-летнего пешехода пришлось отвезти в больницу из-за полученных травм. Отмечается, что сбили пострадавшего на регулируемом пешеходном переходе.
Пострадали вчера не только люди, но и машины. На улице Карла Маркса, напротив дома № 28, в 10:55 столкнулись две встречные машины: «Форд-Фокус» и «Лада X-Ray». Пострадали обе машины и девятилетняя пассажирка «Лады», однако ее везти в больницу не пришлось.
ВАЖНО
Госавтоинспекция Кировской области просит водителей соблюдать скорость и быть внимательными перед пешеходными переходами, а пешеходов — переходить дорогу полностью убедившись, что водитель видит и пропускает их.
ИСТОЧНИК KP.RU