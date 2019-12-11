Слобожанина обвинили в краже, но этого ему показалось мало
Житель Слободского района, которого обвинили в краже, решил, что этого ему недостаточно, и присовокупил себе еще две статьи. Об этом сообщает прокуратура Кировской области.
На судебном заседании обвиняемый в краже слобожанин высказался в помощника прокурора - изысканно, но нецензурно. А после, сменив тон на мирный, попросил ознакомиться с материалами своего уголовного дела, и судья просьбу выполнил.
Уже находясь в следственной комнате, обвиняемый решил, что может позволить себе слегка запутать суд, и разорвал несколько листов из своего уголовного дела. В присутствии секретаря судебного заседания и полицейского. На что он рассчитывал, так и осталось загадкой.
Слобожанина обвинили, помимо кражи, еще и в статьях «Вмешательство в деятельность суда» и «Неуважение к суду».
ИСТОЧНИК KP.RU