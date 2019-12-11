2019-12-11T10:19:51+03:00
Происшествия

Слобожанина обвинили в краже, но этого ему показалось мало

К основной статье он решил прибавить себе еще парочку
Анастасия РОМАНОВА
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Обвиняемый в краже слобожанин оскорбил помощника прокурора и порвал пару листов своего уголовного дела.Обвиняемый в краже слобожанин оскорбил помощника прокурора и порвал пару листов своего уголовного дела.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Житель Слободского района, которого обвинили в краже, решил, что этого ему недостаточно, и присовокупил себе еще две статьи. Об этом сообщает прокуратура Кировской области.

На судебном заседании обвиняемый в краже слобожанин высказался в помощника прокурора - изысканно, но нецензурно. А после, сменив тон на мирный, попросил ознакомиться с материалами своего уголовного дела, и судья просьбу выполнил.

Уже находясь в следственной комнате, обвиняемый решил, что может позволить себе слегка запутать суд, и разорвал несколько листов из своего уголовного дела. В присутствии секретаря судебного заседания и полицейского. На что он рассчитывал, так и осталось загадкой.

Слобожанина обвинили, помимо кражи, еще и в статьях «Вмешательство в деятельность суда» и «Неуважение к суду».

ИСТОЧНИК KP.RU

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