«Лед не растает»: успокаивают возмущенных кировчан

СЕГОДНЯ 18:33 2019-12-10T18:33:19+03:00

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Кировчане в соцсетях высказали опасения, что привезенный за тысячу километров лед может растаять до наступления праздников.

Как рассказали в подрядной организации, которая возводит новогодний городок на Театральной площади, ледовые блоки размером 50х100 сантиметров очень плотные. На качество льда может повлиять температура выше +5 градусов, однако в последние дни такого не было.

Первый лед, привезенный еще 6 декабря, сегодня еще сохраняет свою форму и качество.

- Материал стал только чуть мягче, - отметил подрядчик. - Для вырезания фигур это только на руку, мастерам облегчает работу.

Также, в организации пояснили, почему лед везут из Тюмени, а не «добывают» его на наших водоемах. Дело в том, что в Кировской области попросту нет нужного материала. Не везде реки покрылись льдом, а на прудах и озерах толщина ледяного покрова недостаточна. Кроме того, местный лед не подходит по качеству: в нем есть взвеси и водоросли.

- И еще один момент: работа по вырезке ледовых блоков -это тоже «наука», - пояснил представитель подрядчика. - Необходимо специальное оборудование и обученные люди. В Тюменской области есть организация, которая уже много лет поставляет лед в разные города.

ИСТОЧНИК KP.RU