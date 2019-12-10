В Кирове из-за гололеда с начала ноября поскользнулось 538 человек

СЕГОДНЯ 18:24 2019-12-10T18:24:49+03:00

70 из них легли в больницы

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Ледяная корка на дорогах и тротуарах мешает жителям города спокойно передвигаться уже второй месяц – с начала ноября. Этот сезон принес некоторым кировчанам не радость от первого снега и морозов, а разные травмы. Как рассказали «Комсомолке» в Минздраве Кировской области, с первых чисел ноября по 9 декабря, в травмпункты по всему городу обратились 538 человек. 468 жителям пришлось пройти амбулаторное лечение, а 70 человек - лежали в стационаре.

Травмы кировчане получали самые разнообразные: ушибы, растяжения, вывихи, переломы. В ноябре 14 человек пострадали от катания на тюбингах.

Чтобы статистика травм не стала еще больше, «Комсомолка» дает читателям некоторые полезные советы, как нужно ходить во время гололеда, чтобы кости и суставы остались целыми:

1. При ходьбе не следует высоко поднимать ноги и делать широкий шаг;

2. Идти лучше маленькими шажками, не торопясь;

3. Стоит убрать руки из карманов, ведь с их помощью можно балансировать;

4. Если вы почувствовали, что падаете, необходимо согнуться в коленях и присесть. Так можно аккуратно сесть на лед, а не «клюнуть носом» дорогу со всего размаха.

ИСТОЧНИК KP.RU