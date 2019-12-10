В подвал жилого дома в Садаковском сливались канализационные стоки

СЕГОДНЯ 17:32 2019-12-10T17:32:33+03:00

В доме не была проложена канализационная труба по вине УК. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

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В подвал дома №4 по улице Почтовой в Садаковском попадали отходы из канализационных и хозяйственно-бытовых стоков, и оттуда уже вытекали на улицу. Министерство охраны окружающей среды Кировской области провело расследование по обращению горожанина.

В министерстве рассказали, что их сотрудники выезжали к указанному дому. Они убедились в правдивости рассказанного. Причиной стало отсутствие общей канализационной трубы, ведущей к выгребной яме.

Управляющую компанию привлекли к административной ответственности, назначив штраф в размере 100 тысяч рублей. В министерстве охраны окружающей среды Кировской области отметили, что сейчас УК проложила канализационную трубу, и нарушение устранено.

ИСТОЧНИК KP.RU