АТП выяснит, по какой причине загорелся троллейбус № 8
«Автотранспортное предприятие» начало служебное расследование по факту пожара в троллейбусе № 8. Причины возгорания пока не известны. Сгоревшую машину поставили на полную диагностику и заменили резервной. Интервалы движения на маршруте № 8 не изменятся.
В АТП рассказали, что весь транспорт, работающий на линии, ежедневно проверяют. Кроме того, раз в десять дней осматриваются двигатели и токоприемники. Углубленное техобслуживание электроаппаратуры троллейбусов проводится три раза в год.
Напомним, 9 декабря в 18:35 на улице Воровского, около дома № 87 загорелся троллейбус № 8. В момент возгорания в салоне находились 30 человек. Пассажиров сразу эвакуировали, в пожаре никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU