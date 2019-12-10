АТП выяснит, по какой причине загорелся троллейбус № 8

СЕГОДНЯ 16:44 2019-12-10T17:09:39+03:00

В компании утверждают, что машина обслуживалась в срок

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«Автотранспортное предприятие» начало служебное расследование по факту пожара в троллейбусе № 8. Причины возгорания пока не известны. Сгоревшую машину поставили на полную диагностику и заменили резервной. Интервалы движения на маршруте № 8 не изменятся.

В АТП рассказали, что весь транспорт, работающий на линии, ежедневно проверяют. Кроме того, раз в десять дней осматриваются двигатели и токоприемники. Углубленное техобслуживание электроаппаратуры троллейбусов проводится три раза в год.

Напомним, 9 декабря в 18:35 на улице Воровского, около дома № 87 загорелся троллейбус № 8. В момент возгорания в салоне находились 30 человек. Пассажиров сразу эвакуировали, в пожаре никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU