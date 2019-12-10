В Кирове из-за подозрительной коробки оцепили поликлинику № 5

СЕГОДНЯ 16:10 2019-12-10T16:51:31+03:00

На сигнал съехались все экстренные службы Кирова. Фото: скриншот из видео Тани Кис, vk.com/zlo43

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10 декабря, около 14.30, к одной из городских поликлиник съехались сотрудники всех экстренных служб Кирова. Здание сразу же оцепили, людей в срочном порядке эвакуировали.

Эвакуация поликлиники №5 в Кирове.Видео: Таня Кис, vk.com/zlo43

Как оказалось, в медучреждении нашли бесхозную коробку. Сотрудники немедленно решили заявить о подозрительном предмете в МЧС и полицию.

- Из поликлиники на пересечении улиц Московская и Ленина поступило сообщение о бесхозной коробке, - рассказали «Комсомолке» об инциденте в пресс-службе УМВД России по Кировской области. - К зданию выехали все службы экстренного реагирования: МЧС, полиция, Росгвардия.

В МВД заявили: коробка не представляла никакой опасности. Фото: скриншот из видео Тани Кис, vk.com/zlo43

Также в ведомстве сообщили, что объект не представлял никакой опасности. Сейчас поликлиника вернулась к обычному рабочему режиму

ИСТОЧНИК KP.RU