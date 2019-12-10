2019-12-10T15:51:15+03:00
Происшествия

Главу Малмыжского района приговорили к штрафу в 7 миллионов рублей за взяточничество

Почти целый год чиновник охотно брал все, что «давали на лапу»
Анастасия РОМАНОВА
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Глава района брал взятки размером от 10 до 100 тысяч рублей.Глава района брал взятки размером от 10 до 100 тысяч рублей.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В Малмыже за взяточничество осудили главу района. Об этом сообщает прокуратура Кировской области.

В период с сентября 2017 по октябрь 2018 года глава Малмыжского района неоднократно брал взятки в размере от 10 до 100 тысяч рублей. За это он помогал приобретать в аренду муниципальную недвижимость. Также за деньги он своевременно подписывал документы на оплату выполненных работ по муниципальным контрактам и содействовал в организации ремонта дорог на территории муниципального района.

Суд признал осужденного виновным и вынес приговор — штраф в размере 7 миллионов рублей. Помимо этого, теперь взяточник четыре года не сможет занимать должности руководителя и представителя власти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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