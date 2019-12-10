2019-12-10T15:21:32+03:00
Общество

Дорожные службы получили выговоры за плохую работу

Состояние тротуаров в гололед пришлось не по нраву не только горожанам, но и властям
Анастасия РОМАНОВА
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Глава городской администрации назвал отговорки дорожников "плюшевыми". Фото: admkirov.ruГлава городской администрации назвал отговорки дорожников "плюшевыми". Фото: admkirov.ru
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Глава администрации Кирова Илья Шульгин раскритиковал работу подрядчиков и отраслевых служб, назвав их отговорки «плюшевыми». Как сообщает пресс-служба города Кирова, за последние двое суток администрации города через соцсети и сайт поступили десятки жалоб по поводу гололеда на тротуарах.

На оперативном совещании у главы администрации озвучили процент выполненного задания для каждого подрядчика - от 35 до 66 процентов. Илья Шульгин заявил, что в таком случае и оплата по контрактам должна быть согласно выполненному.

Также сити-менеджер напомнил, что при обработке улиц необходимо применять преимущественно реагенты, а не песок и не соль. До недавнего времени реагенты в больших объемах использовал только «Гордормостстрой», с сегодняшнего же дня, по сообщению подрядчиков, эту практику подхватили КУУ-4 и ККХ.

Подрядчики отметили, что погода слишком неустойчива - дважды в сутки скачет с «минуса» на «плюс» и обратно, значит, обработку всей выделенной территории нужно проводить дважды, а они не успевают.

- Эти плюшевые отговорки я не принимаю, - ответил Илья Шульгин. - За свою работу вы получаете бюджетные деньги по муниципальным контрактам. До каждого из вас доведено задание. Как вы будете его выполнять – это ваше решение и ваша компетенция. Если необходимо больше техники - арендуйте дополнительные единицы в сторонних организациях. Если нужно больше рабочих для ручной уборки - нанимайте людей.

За неудовлетворительную работу по обработке улиц от гололеда глава городской администрации объявил выговоры руководителям УДПИ Евгению Луневу, Алексею Ишутинову, а также руководителю «Гордормостстроя» Леониду Лобову.

ИСТОЧНИК KP.RU

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