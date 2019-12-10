Для кировчан плата за коммунальные услуги в новом году не изменится

СЕГОДНЯ 12:06 2019-12-10T13:08:29+03:00

С начала года кировчане не станут больше платить за коммуналку. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

А рост тарифов с июля для большинства горожан окажется ниже предельной отметки

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С января 2020 года плата за коммуналку по сравнению с текущим уровнем не изменится. Об этом сообщает Региональная служба по тарифам Кировской области.

На заседании в Общественной палате руководитель региональной РСТ отметил, что рост платы для горожан не превысит 4%. Кроме того, с 1 июля 2020 года предельно максимальное повышение составит 7,6%, и обусловлено оно решением не поднимать оплату в ноябре текущего года. По прогнозам РСТ Кировской области, для большинства кировчан рост платы окажется ниже этой отметки.

Также не изменится и цена на обращение с ТКО, установленная с 1 сентября текущего года — 809,2 рубля за квадратный метр.

ИСТОЧНИК KP.RU