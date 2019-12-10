2019-12-10T11:52:54+03:00
Общество

Кировские дети недополучили 44 тонны фруктов

В ряде детских садов нашли нарушения в организации питания
Анастасия РОМАНОВА
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Такие фрукты ребята в детских садах видят крайне редко.Такие фрукты ребята в детских садах видят крайне редко.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В 130 из 144 детских садов в октябре-ноябре текущего года дети не получали фруктов. Об этом сообщает прокуратура Кировской области.

По результатам проведенной проверки выяснилось, что в октябре текущего года детские сады № 21, 26, 41, 63, 79, 160, 196, 199, 202, 209 получили менее 30% свежих фруктов от нормы, а детские сады № 14 и 16 – менее 10 %. В ноябре в детских садах № 21, 31, 51, 128, 160, 196 процент вырос уже до 70. Общий уровень отклонения за два месяца составил 39%. Иными словами, дети недополучили более 44 тонн фруктов.

Помимо этого, ряд детских садов недосчитался сыра и сушеных фруктов.

Главе администрации города внесли представление о нарушении прав детей по организации питания в детских садах. Сейчас ситуацию контролирует прокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU

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