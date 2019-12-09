2019-12-09T18:16:15+03:00
Общество

Роспотребнадзор временно закрыл точку общепита

Нарушения нашли на Центральном рынке
Александр МАКАРОВ
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Санитарный надзор закрыл точку общепита на Центральном рынкеСанитарный надзор закрыл точку общепита на Центральном рынкеФото: Валерий РОМАНОВ
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Роспотребнадзор проверил один из павильонов общественного питания на Центральном рынке. В ходе проверки специалисты нашли нарушения санитарных правил. Как сообщает пресс-служба ведомства, в отношении хозяина заведения составили протокол о временном запрете работы предприятия. Материалы дела для рассмотрения направили в Первомайский суд города Кирова.

По решению суда, деятельность павильона приостановили на 90 суток. За это время владельцу необходимо устранить все нарушения. После истечения срока Роспотребнадзор повторно проверит это предприятие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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