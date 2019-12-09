Пожар в Опаринском районе унес две жизни
В поселке Маромица Опаринского района загорелась одна из квартир в жилом доме. В пожаре погибли двое мужчин, одному из которых и принадлежала квартира.
На место происшествия тут же приехали следователи и тщательно осмотрели помещение. Как сообщает Следственный комитет по Кировской области, пожар вспыхнул в квартире ранним утром 8 декабря. По предварительной версии, причиной пожара могла стать неисправность проводки обогревателя, к тому же очаг возгорания находился именно там. Опрос соседей и очевидцев также установил, что погибшие часто выпивали.
Сейчас следствие продолжается. Назначены экспертизы для установления причин пожара и смерти мужчин.
ИСТОЧНИК KP.RU