Пожар в Опаринском районе унес две жизни

СЕГОДНЯ 16:59 2019-12-09T17:21:46+03:00

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В поселке Маромица Опаринского района загорелась одна из квартир в жилом доме. В пожаре погибли двое мужчин, одному из которых и принадлежала квартира.

На место происшествия тут же приехали следователи и тщательно осмотрели помещение. Как сообщает Следственный комитет по Кировской области, пожар вспыхнул в квартире ранним утром 8 декабря. По предварительной версии, причиной пожара могла стать неисправность проводки обогревателя, к тому же очаг возгорания находился именно там. Опрос соседей и очевидцев также установил, что погибшие часто выпивали.

Сейчас следствие продолжается. Назначены экспертизы для установления причин пожара и смерти мужчин.

ИСТОЧНИК KP.RU