Кировские «перекупщики» оштрафованы на 105 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:31 2019-12-09T14:38:43+03:00

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6 декабря состоялся очередной рейд в п. Костино. На площади у продуктового магазина проверяющие обнаружили граждан, торгующих в неположенном месте. Они продавали промышленные товары. Им вынесли устные предупреждения. «Нелегалы» быстро отреагировали на замечания.

За последние полгода административная комиссия рассмотрела 28 подобных нарушений. Общая сумма штрафа составила 105 тысяч рублей. Все рассмотренные материалы касались только нелегальных «перекупщиков».

Так, согласно пункту 3.7. Правил внешнего благоустройства в муниципальном образовании «Город Киров», запрещено:

- размещать нестационарные торговые объекты на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, не предусмотренных схемой размещения нестационарных торговых объектов, утвержденной администрацией города Кирова, и без заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта;

- осуществлять розничную торговлю продовольственными и непродовольственными товарами с рук, из транспортных средств, гаражей, на улицах, площадях, во дворах домов, в парках и скверах, а также в других, не установленных специально для этого местах, за исключением мест для организации и проведения ярмарок, утвержденных постановлением администрации города Кирова.

ИСТОЧНИК KP.RU