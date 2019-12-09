2019-12-09T14:38:43+03:00
Общество

Кировские «перекупщики» оштрафованы на 105 тысяч рублей

В городе продолжают пресекать несанкционированную торговлю
Иван Кабанов
Поделиться:
Проверяющие обнаружили граждан, торгующих в неположенном месте.Проверяющие обнаружили граждан, торгующих в неположенном месте.Фото: Валерий РОМАНОВ
Изменить размер текста:

6 декабря состоялся очередной рейд в п. Костино. На площади у продуктового магазина проверяющие обнаружили граждан, торгующих в неположенном месте. Они продавали промышленные товары. Им вынесли устные предупреждения. «Нелегалы» быстро отреагировали на замечания.

За последние полгода административная комиссия рассмотрела 28 подобных нарушений. Общая сумма штрафа составила 105 тысяч рублей. Все рассмотренные материалы касались только нелегальных «перекупщиков».

Так, согласно пункту 3.7. Правил внешнего благоустройства в муниципальном образовании «Город Киров», запрещено:

- размещать нестационарные торговые объекты на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, не предусмотренных схемой размещения нестационарных торговых объектов, утвержденной администрацией города Кирова, и без заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта;

- осуществлять розничную торговлю продовольственными и непродовольственными товарами с рук, из транспортных средств, гаражей, на улицах, площадях, во дворах домов, в парках и скверах, а также в других, не установленных специально для этого местах, за исключением мест для организации и проведения ярмарок, утвержденных постановлением администрации города Кирова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кирово-Чепецке жители спасли тонущую собаку
Роспотребнадзор временно закрыл точку общепита
Тротуарам Кирова поставили «неуд» за гололед
Пожар в Опаринском районе унес две жизни
Уржумские чиновники подписали контракт на ремонт уже сделанных тротуаров
Предвыборные кампании Быкова организовывали на похищенные через ЦДС бюджетные деньги
Покатались-посидели: в Мурашах вынесли приговор молодым угонщикам
Игорь Маковский: «На сегодняшний день подстанция «Аэропорт» по праву может называться самым современным энергообъектом Удмуртской Республики»
Первая выставка-ярмарка «Губернское качество» прошла в Кирове
В суд ушло дело кировчанки, чья трехлетняя дочь умерла от голода в запертой квартире
В Кирове сразу четыре автомобиля пострадали в одном ДТП
Кировчанин устроил стрельбу в центре города
14 ДТП, 21 пострадавший: как прошли выходные в Кировской области
Кировчанин украл в ломбарде ноутбук, пока его друг сдавал телефон ради денег на алкоголь
Следком Кировской области возглавит руководитель следственного управления Нижегородской области
Житель Кирово-Чепецка получил 9,5 лет колонии за убийство собутыльника
Бухгалтер похитил из бюджета Кировской области 1,6 миллиона рублей
В Кировской области объявили метеопредупреждение на 9 декабря
МегаФон открыл первый Experience store
Кировчанин с ножом угрожал убить свою сожительницу
В Кирове продолжаются поиски 71-летнего пенсионера
В Кирове на борьбу с гололедом вышли всего 30 машин
На неделе в Кирове ожидается мокрый снег с дождем
Среднюю зарплату работников кировских малых предприятий оценили в 23 тысячи рублей
На соревнования в Киров приехали самбисты со всей России
Азербайджанца не выпустили на родину из-за торговли табаком
В Кирове построят дом, во дворе которого нельзя парковать машины