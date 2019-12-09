Кировчанин устроил стрельбу в центре города

СЕГОДНЯ 13:10 2019-12-09T13:56:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Субботним утром, 7 декабря, очевидцы сообщили о подозрительном человеке. Он ходил по улице с пистолетом в руках. Как сообщает пресс-служба Росгвардии по Кировской области, на место по адресу ул. Воровского, 1 выехали две группы задержания.

Сотрудники обнаружили мужчину с пистолетом. Требования бросить оружие он проигнорировал и выстрелил в воздух. Росгвардейцы обезоружили злоумышленника, несмотря на его сопротивление.

Стрелка передали полицейским. У него изъяли травматический пистолет. 36-летний мужчина оказался пьян.

ИСТОЧНИК KP.RU