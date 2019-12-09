Кировчанин устроил стрельбу в центре города
Мужчину обезоружили, несмотря на попытки сопротивления
Стрелка задержали и передали полиции. Фото: 43.rosgvard.ru
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Субботним утром, 7 декабря, очевидцы сообщили о подозрительном человеке. Он ходил по улице с пистолетом в руках. Как сообщает пресс-служба Росгвардии по Кировской области, на место по адресу ул. Воровского, 1 выехали две группы задержания.
Сотрудники обнаружили мужчину с пистолетом. Требования бросить оружие он проигнорировал и выстрелил в воздух. Росгвардейцы обезоружили злоумышленника, несмотря на его сопротивление.
Стрелка передали полицейским. У него изъяли травматический пистолет. 36-летний мужчина оказался пьян.
ИСТОЧНИК KP.RU