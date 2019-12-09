В Кирове продолжаются поиски 71-летнего пенсионера
В последний раз Павла Турашева видели 4 декабря в селе Бахта
Пенсионер пропал 4 декабря. Фото:
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Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» сообщили о новом пропавшем. С 4 декабря неизвестно местонахождение 71-летнего Павла Турашева.
Активисты сообщают приметы мужчины: рост 160 сантиметров, нормального телосложения, бритый наголо, карие глаза. Он был одет в черных пуховик, камуфляжные штаны, резиновые сапоги, черную вязаную шапку.
Если вы знаете, где может находиться Павел Турашев, просьба сообщить об этом по номерам: 8(800)700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU