2019-12-09T11:49:35+03:00
Общество

В Кирове продолжаются поиски 71-летнего пенсионера

В последний раз Павла Турашева видели 4 декабря в селе Бахта
Анна КРЮКОВА
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Пенсионер пропал 4 декабря. Фото:Пенсионер пропал 4 декабря. Фото:
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Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» сообщили о новом пропавшем. С 4 декабря неизвестно местонахождение 71-летнего Павла Турашева.

Активисты сообщают приметы мужчины: рост 160 сантиметров, нормального телосложения, бритый наголо, карие глаза. Он был одет в черных пуховик, камуфляжные штаны, резиновые сапоги, черную вязаную шапку.

Если вы знаете, где может находиться Павел Турашев, просьба сообщить об этом по номерам: 8(800)700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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