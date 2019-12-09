На неделе в Кирове ожидается мокрый снег с дождем

СЕГОДНЯ 10:35 2019-12-09T10:46:51+03:00

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Наступившая неделя в Кирове обещает быть по-настоящему теплой. В понедельник, вторник и среду температура воздуха будет «колебаться» от -2 до +2 градусов. Пройдет мокрый снег с дождем.

В четверг, 12 декабря, ожидается похолодание. Температура воздуха в этот день не превысит -7 градусов. В пятницу в Кирове также будет прохладно. Столбик термометра окажется на отметке -7…-11.

По информации паблика «Любительская метеорология в Кирове», потепление будет связано с «проплывающим» над европейской частью России западным циклоном. Сочетание температуры воздуха чуть выше нуля с мокрым снегом и дождем называется «еврозимой».

ИСТОЧНИК KP.RU