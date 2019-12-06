Строительство детских садов обсудили с полпредом ПФО

СЕГОДНЯ 18:32 2019-12-06T18:32:49+03:00

Глава региона сообщл, что по двум соглашениям с федеральным центром в Кировской области в 2018-2020 годах будет построен 21 детский сад. Фото: kirovreg.ru

Изменить размер текста: A A

Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров провел видеоприем жителей из разных регионов нашего округа. Вопрос полпреду задала и многодетная мама из Кирова Наталья Мокрушина. В режиме видеоконференцсвязи ответ на свое обращение она получила от главы региона.

Наталья Мокрушина рассказала полпреду, что самому младшему из шести ее детей дали путевку в садик далеко от дома, тогда как еще двое детей посещают детский сад в микрорайоне Чистые пруды, где проживает ее семья.

– В нашем микрорайоне строится новый садик, и я хочу, чтобы нам досталось там место и ребенка перевели туда. Хочется, чтобы поскорее закончилось строительство, и мы могли туда попасть, – отметила в своем обращении женщина.

Губернатор Кировской области Игорь Васильев прокомментировал это обращение, сообщив Игорю Комарову, что в микрорайоне Чистые пруды действительно строится детский сад на 260 мест, с бассейном. Он будет сдан в декабре этого года.

– На днях президент Российской Федерации подписал закон о преимущественном праве предоставления мест в одном учреждении детям, которые посещают детский сад. С учетом того, что у заявительницы пять несовершеннолетних детей и двое из них ходят в детсад по месту жительства, мы решили: место для маленького Захара, ребенка Натальи Леонидовны, предоставим в строящемся дошкольном учреждении, – ответил губернатор.

В микрорайоне Чистые пруды за последнее время были построены и открыты уже два подобных детских сада с бассейнами, а также завершается строительство школы на 1000 мест. Глава региона также напомнил, что по двум соглашениям с федеральным центром в Кировской области в 2018-2020 годах будет построен 21 детский сад. Это позволит полностью решить проблему нехватки мест в детских садах уже в 2020 году. И дальше важно будет сохранить их, не допустить перепрофилирования при демографическом спаде.

ИСТОЧНИК KP.RU