Проект «Старшее поколение» в Кировской области отметили на федеральном уровне

СЕГОДНЯ 18:32 2019-12-06T18:32:08+03:00

С начала года мультидисциплинарные бригады совершили более тысячи выездов

Изменить размер текста: A A

В Москве в рамках российской недели здравоохранения обсудили систему долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами. Участие в круглом столе от Кировской области приняла министр социального развития Ольга Шулятьева. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Во время встречи глава ведомства рассказала о новых подходах при взаимодействии медучреждений и организаций социального обслуживания. В частности, о выездах мультидисциплинарных бригад в населенные пункты. Во время них врач-терапевт или врач общей практики посещает пожилых жителей на дому. Специалисты проверяют состояние их здоровья и контролируют, принимают ли пациенты необходимые препараты. Всего с начала года бригады осуществили более тысячи выездов и доставили в больницы 7,5 тысячи граждан старше 65 лет.

Также участники круглого стола обсудили подходы при выстраивании системы долговременного ухода, подготовке кадров и важности создания гериатрической службы.

СПРАВКА «КП»

Благодаря работе гериатрической службы пожилым гражданам в Кировской области на высоком уровне оказывают медицинскую и социальную помощь в рамках федерального проекта «Старшее поколение».

Как отмечает главный внештатный специалист-гериатр Минздрава России Ольга Ткачева, в регионе проделана большая работа, направленная на поддержку граждан, которым нужен постоянный уход в связи с болезнью или преклонным возрастом.

Также опыт Кировской области по выстраиванию системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами в 2019 году положительно оценила зампред Комитета Совета Федерации Федерального собрания РФ по социальной политике Елена Бибикова.

ИСТОЧНИК KP.RU