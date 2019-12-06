Уборка снега с улиц: дорожники просят не оставлять автомобили

СЕГОДНЯ 18:17 2019-12-06T18:17:15+03:00

Спецтехника по уборке и вывозу снега работает без выходных. Фото: Валентина РОГАЧЕВА

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Специалисты АО «Гордормостстрой» призывают кировчан не оставлять транспортные средства рядом с дорожными знаками, запрещающими стоянку:

- Просим автовладельцев не игнорировать дорожные знаки, а также не парковать свои транспортные средства в неположенных местах. Оставленные на проезжей части автомобили серьезно мешают распределению антигололедного материала.

Улицы чистят от снега и льда по ночам, когда машин на дорогах меньше всего. Однако припаркованные автомобили все равно создают серьезную помеху рабочей технике. Первый заместитель генерального директора ГДМС Денис Рысев подробно объяснил ситуацию:

- По причине того, что обочина проезжей части занята припаркованными машинами, распределение соли происходит неравномерно, не по всей ширине проезжей части. Согласно технологии, в течение четырех часов после распределения соли нужно удалять образовавшуюся снежно-водно-соляную смесь с проезжей части. Если сделать это не вовремя, образуются замерзшая «каша» и ледяные наросты на обочинах. Дорожники имеют право провести принудительную эвакуацию автомобилей, но процесс это не быстрый и довольно затратный. Поэтому оптимальный выход из сложившейся ситуации – лояльное отношение, содействие и помощь дорожникам со стороны автолюбителей.

Напомним, спецтехника по уборке и вывозу снега работает без выходных. Так, за прошедшие двое суток с кировских улиц вывезли 5 700 кубометров снежных масс.

ИСТОЧНИК KP.RU