В воскресенье кировских водителей ждут «сплошные проверки»

СЕГОДНЯ 18:10 2019-12-06T18:10:09+03:00

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8 декабря сотрудники Госавтоинспекции проведут «сплошные проверки». Об этом сообщает ГИБДД Кировской области.

Останавливать машины будут в Ленинском районе. Въезды и выезды из областного центра и места массового пребывания горожан также не останутся без внимания инспекторов. Вместе с сотрудниками ГИБДД, в рейд выйдут активисты организации «Ночной патруль» и народные дружинники.

Жителям напоминают, что за вождение в пьяном виде их могут лишить прав на срок от полутора до двух лет. Также им придется заплатить штраф 30 тысяч рублей. При «рецидиве» гражданину грозит уголовная ответственность. Кроме того, кировчан предупреждают о том, что в каждой патрульной машине имеются видеорегистраторы.

ИСТОЧНИК KP.RU