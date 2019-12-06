Дворы и крыши должны чистить

СЕГОДНЯ 18:05 2019-12-06T18:05:44+03:00

Нарушители должны устранить проблемы за один рабочий день. Фото: Елизавета Захарова

Изменить размер текста: A A

Административные инспекции проверяют чистоту дворовых территорий, тротуаров, проездов, а также кровель. Особое внимание уделяется местам, к которым примыкают пешеходные зоны.

За одну лишь неделю рейды прошли по 36 адресам, в том числе и по тем, на которые жаловались в социальных сетях.

По итогам проверки УК получили 34 предписания, как за несвоевременную уборку придомовых территорий, так и за сосульки и наледь на крышах.

Среди управляющих компаний, получивших предписания сразу по нескольким адресам, - «Актив-Комфорт», «Паритет», «Акор УК ООО».

Нарушители должны устранить проблемы за один рабочий день. В случае невыполнения задания в срок либо в полном объеме дела передаются в административную комиссию.

Напомним, что размер штрафов за нарушения правил благоустройства составляет от 50 000 до 200 000 рублей для юридических лиц, от 10 000 до 15 000 для должностных лиц, от 3 000 до 5 000 для физических лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU