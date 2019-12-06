Первая партия льда из Тюмени прибыла на Театралку

СЕГОДНЯ 18:00 2019-12-06T18:00:21+03:00

Внезапная оттепель не повредит только что прибывший лед. Фото: admkirov.ru

Он нужен для возведения новогоднего городка

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Утром, 6 декабря, из Тюмени в Киров, на главную площадь привезли первые ледяные кубы. Они станут фундаментом будущего новогоднего городка. Площадь оформят в стиле «Веселой ярмарки». Изо льда сделают цифры наступающего 2020 года.

- К нам поступило 100 кубометров ледового материала. При выгрузке блоки были проверены на соответствие требованиям качества. Лед прозрачный, без посторонних примесей или предметов, - сообщил представитель подрядчика.

Между тем, на Театральной площади почти возвели новогоднюю елку. Появились конструкции, которые вскоре станут ледяными горками. Рабочие лепят фигуры Деда Мороза и Снегурочки.

Эксперты уверяют, что резкое потепление не отразится на качестве льда. Ночью температура воздуха понизится, «придет в норму», поэтому ледяные кубы не успеют подтаять.

ИСТОЧНИК KP.RU