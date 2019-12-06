Ветерана труда оставили без льготного лекарства

СЕГОДНЯ 17:43 2019-12-06T17:43:34+03:00

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В Кирово-Чепецке 81-летняя пенсионерка-инвалид осталась без льготного лекарства. Женщина попросила помощи у городской прокуратуры.

Обратившаяся за помощью чепчанка — ветеран труда и инвалид 3 группы, пояснили в прокуратуре Кировской области. В связи с этим ей необходимо постоянно принимать лекарство, которое пенсионерка получает на льготной основе. Однако когда женщина вновь обратилась в аптеку с рецептом из ЦРБ, ей отказали, сообщив, что нужного препарата у них нет.

Ветеран труда обратилась в городскую прокуратуру с жалобой о нарушении ее прав. После вмешательства органов пенсионерку обеспечили необходимыми лекарствами.

ИСТОЧНИК KP.RU