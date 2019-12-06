2019-12-06T17:18:14+03:00
Общество

В Кирове обновят новогоднюю иллюминацию

К празднику все парки города преобразятся
Александр МАКАРОВ
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Новогодняя подсветка появится по всему городуНовогодняя подсветка появится по всему городуФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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На главных улицах областного центра заменят гирлянды. Праздничное оформление появится на Карла Маркса, Профсоюзной, Московской, Воровского, Ленина, на Октябрьском проспекте и на новом путепроводе в Чистые Пруды. Новогодние огоньки также порадуют кировчан на Набережной Грина и на обновленной набережной в Нововятске, сообщает пресс-служба администрации города.

В парках нашего города установят световые фигуры, новогодние ели, горки, а дорожки украсят гирляндами-бахромой. В частности, преобразятся парки имени Кирова и Гагарина, Александровский сад, Нововятский парк ЛПК и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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