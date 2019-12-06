Житель Кирова продал петербургской пенсионерке угнанный автомобиль

СЕГОДНЯ 17:05 2019-12-06T17:05:22+03:00

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Житель Кирова смог продать пожилой женщине из Санкт-Петербурга автомобиль за 500 тысяч рублей. В ГИБДД, во время постановки машины на учет, пенсионерку ждала неприятная новость. Оказывается, у автомобиля перебиты номера, сам он числится в угоне. Пропажу вернули настоящему владельцу.

Пострадавшая подала на афериста в суд. Но ответчик ни разу туда не явился. Мужчину, как нам сообщили в УФССП России по Кировской области, объявили в розыск.

Кировчанина нашли в Московской области, в Долгопрудном. Там он проживал со своей женой, двумя детьми и тещей. Мужчина сам был владельцем двух автомобилей. Судебные приставы объявили об аресте и продаже одной из его машин. Но должник не захотел расставаться со своим имуществом. В результате приставы добились, чтобы он вернул обманутой пенсионерке всех ее 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU