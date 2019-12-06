Елочные базары 2019-2020 в Кирове: адреса, когда откроются
Управление развития предпринимательства и потребительского рынка сообщило, что в городе с 20 декабря по 31 декабря откроется восемь елочных базаров по следующим адресам:
- ул.Горького, у входа в парк им.С.М. Кирова с ул.Калинина;
- сквер у ОАО ВМП «АВИТЕК»;
- ул.Лепсе, дом № 3 (сквер);
- юго-западный угол пересечения ул.Воровского и ул.Екатерины Кочкиной;
- ул.Московская, в районе дома № 149;
- Октябрьский проспект, в районе дома № 38;
- ул.Баумана, в районе дома № 5;
- ул.Ленина, в районе дома № 102б (у филармонии).
У продавцов должны быть вывески с информацией для покупателей, ценники, разрешения на продажу. Они обязаны соблюдать порядок на своей площадке. Желательно также установить декоративное ограждение и световое оформление территории, на которой расположен ёлочный базар.
Покупателям управление развития предпринимательства и потребительского рынка советует спрашивать у продавца разрешение на продажу елок и обращать внимание не только на внешний вид товара.
ИСТОЧНИК KP.RU