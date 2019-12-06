2019-12-06T16:39:07+03:00
Общество

Елочные базары 2019-2020 в Кирове: адреса, когда откроются

Главный новогодний атрибут можно будет купить с 20 декабря
Иван Кабанов
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Покупателям важно обращать внимание не только на внешний вид товара.Покупателям важно обращать внимание не только на внешний вид товара.Фото: Елизавета Захарова
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Управление развития предпринимательства и потребительского рынка сообщило, что в городе с 20 декабря по 31 декабря откроется восемь елочных базаров по следующим адресам:

- ул.Горького, у входа в парк им.С.М. Кирова с ул.Калинина;

- сквер у ОАО ВМП «АВИТЕК»;

- ул.Лепсе, дом № 3 (сквер);

- юго-западный угол пересечения ул.Воровского и ул.Екатерины Кочкиной;

- ул.Московская, в районе дома № 149;

- Октябрьский проспект, в районе дома № 38;

- ул.Баумана, в районе дома № 5;

- ул.Ленина, в районе дома № 102б (у филармонии).

У продавцов должны быть вывески с информацией для покупателей, ценники, разрешения на продажу. Они обязаны соблюдать порядок на своей площадке. Желательно также установить декоративное ограждение и световое оформление территории, на которой расположен ёлочный базар.

Покупателям управление развития предпринимательства и потребительского рынка советует спрашивать у продавца разрешение на продажу елок и обращать внимание не только на внешний вид товара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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