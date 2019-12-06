«Калинка Морозов» выиграла суд
Кикиморова гора останется за горнолыжным комплексом
В суде считают, что владелец комплекса не нарушал условия договора. Фото: activ43.ru
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Администрация города Кирова подала жалобу в арбитражный суд на ООО ТФ «Калинка». Напомним, что 27 сентября арбитражный суд признал незаконным распоряжение о сносе двух строений комплекса «Калинка Морозов».
Мэрия города по-прежнему считает строительство комплекса на Кикиморовой горе несанкционированным и требует вернуть землю. Но суд встал на сторону «Калинки». Владелец комплекса не нарушал никаких условий пользования территорией.
Волго-Вятский арбитражный суд отказался рассматривать иск администрации. Решение первой инстанции остается в силе, без изменений.
ИСТОЧНИК KP.RU