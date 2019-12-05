В «Сто лучших товаров России» вошла продукция четырех кировских предприятий

СЕГОДНЯ 17:06 2019-12-05T17:06:19+03:00

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3 декабря 2019 года в правительстве Кировской области состоялась конференция, посвященная Всемирному дню качества.

- Мероприятия в честь Дня качества проходят по всей России. В первую очередь – это поощрение добросовестных предпринимателей-производителей, - отметил Игорь Васильев, открывая конференцию. - Кировская область – не исключение. Сегодня основная задача любого предприятия – повышение привлекательности своих товаров для потребителя, что невозможно без создания качественной продукции. От этого также напрямую зависит и уровень качества жизни населения. Надеюсь, что совместными усилиями мы сможем достичь самого высокого стандарта качества кировской продукции.

В этом году в конкурсе участвовали 27 предприятий нашей области. Среди них есть предприятия, которые уже не раз становились лауреатами конкурса. По итогам федерального этапа академия качества присудила четыре высших награды производителям Кировской области. Особую награду заслужил Кировский молочный комбинат - «Вкус качества».

Малое предприятие ООО «Иллюминарт» получило приз в номинации«Инновация-2019». Компания занимается производством плит из светопроводящего бетона, который используется для строительства и отделки.

Впервые центр народных промыслов и ремесел «Вятка» удостоился приза за знаменитую дымковскую игрушку, бренд нашего региона. Специальная награда - у компании «Уралхим», в честь 150-летия периодической таблицы элементов Дмитрия Менделеева. Предприятие Кирово-Чепецка является одним из крупнейших в России, занимающееся производством минеральных удобрений.

На конференции Игорь Васильев вручил знаки «За достижение в области качества» руководителям и специалистам всех четырех предприятий-победителей. Стоит отметить, что награждены были и победители конкурса «Лучший молодой специалист в области метрологии, стандартизации и качества» от предприятий нашей области. Основные призы победителям вручат на торжественной церемонии в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU