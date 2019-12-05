В Кирове пациент напал на женщину-фельдшера
3 декабря на улице Некрасова пациент, к которому приехала «скорая помощь», набросился с кулаками на женщину-фельдшера.
Как рассказала «Комсомолке» пострадавшая, на станцию «скорой помощи» в 3 часа ночи позвонила женщина и сообщила, что ее соседу плохо. О том, что мужчина может быть агрессивным, она не предупредила.
Когда медработники постучались к нему, пациент открыл дверь и с матами набросился на врача.
- Высокий мужчина весьма крепкого телосложения с порога ударил меня по лицу, - рассказывает женщина. – И стал бросаться на меня с кулаками снова и снова. Другой фельдшер попытался защитить меня, но нападавший был физически намного крепче. Когда мы попытались уйти, пациент погнался за нами.
Как выяснилось позже, у женщины-фельдшера сломан нос. Кроме того, у нее третий день сильно болит голова.
- Такие ситуации возникают в нашей работе нередко, - говорит пострадавшая, - приходится выезжать по вызовам и в пьяные компании, и к наркоманам, и к буйным пациентам. При этом работникам «скорой помощи» не полагается никаких средств защиты.
По этому факту, как сообщили в пресс-службе Следственного управления, ведется доследственная проверка, по результатам которой будет принято решение, возбуждать против нарушителя уголовное дело или нет.
«Комсомолка» также направила запрос в Министерство здравоохранения Кировской области о том, какие средства защиты работники «скорой помощи» могут применять в подобных случаях и что предпринимается, чтобы сделать работу медиков безопаснее.
ИСТОЧНИК KP.RU