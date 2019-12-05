В Кирове пациент напал на женщину-фельдшера

СЕГОДНЯ 15:00 2019-12-05T15:00:03+03:00

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3 декабря на улице Некрасова пациент, к которому приехала «скорая помощь», набросился с кулаками на женщину-фельдшера.

Как рассказала «Комсомолке» пострадавшая, на станцию «скорой помощи» в 3 часа ночи позвонила женщина и сообщила, что ее соседу плохо. О том, что мужчина может быть агрессивным, она не предупредила.

Когда медработники постучались к нему, пациент открыл дверь и с матами набросился на врача.

- Высокий мужчина весьма крепкого телосложения с порога ударил меня по лицу, - рассказывает женщина. – И стал бросаться на меня с кулаками снова и снова. Другой фельдшер попытался защитить меня, но нападавший был физически намного крепче. Когда мы попытались уйти, пациент погнался за нами.

Как выяснилось позже, у женщины-фельдшера сломан нос. Кроме того, у нее третий день сильно болит голова.

- Такие ситуации возникают в нашей работе нередко, - говорит пострадавшая, - приходится выезжать по вызовам и в пьяные компании, и к наркоманам, и к буйным пациентам. При этом работникам «скорой помощи» не полагается никаких средств защиты.

По этому факту, как сообщили в пресс-службе Следственного управления, ведется доследственная проверка, по результатам которой будет принято решение, возбуждать против нарушителя уголовное дело или нет.

«Комсомолка» также направила запрос в Министерство здравоохранения Кировской области о том, какие средства защиты работники «скорой помощи» могут применять в подобных случаях и что предпринимается, чтобы сделать работу медиков безопаснее.

ИСТОЧНИК KP.RU