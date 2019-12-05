Медицинские волонтеры из «Дружины здоровья» посещают районы Кировской области

СЕГОДНЯ 11:15 2019-12-05T11:15:48+03:00

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Студенты Кировского медицинского колледжа принимают активное участие в программе «Дружины здоровья». Проект получил поддержку от Фонда президентских грантов. В бригады «Дружин здоровья» входят медицинские и социальные работники, будущие медсестры, фельдшеры, акушерки, фармацевты и зубные техники. Волонтеры проехались по 25 районам нашего региона. А в новом учебном году участие в программе приняли и студенты филиалов Кировского медколледжа в Уржуме, Котельниче и Омутнинске.

Мобильные бригады «Дружины здоровья» «вооружены» оборудованием для измерения артериального давления, сахара, насыщения крови кислородом, пульса. Так же волонтеры беседуют с местным населением о профилактике заболеваний и важности ЗОЖ.

- Для наших студентов участие в проекте «Дружины здоровья» - это больше, чем добровольческая деятельность, - отметил директор Кировского медицинского колледжа Владимир Шубин. - Это практика, возможность в реальных условиях проверить свои знания, совершенствовать навыки коммуникации, что служит их профессиональному развитию.

Юбилейный сотый выезд «Дружины здоровья» со времен начала реализации социальной программы пришелся на прошлые выходные. С февраля 2019 года профилактической работой охвачено более 35 тысяч жителей региона. Губернатор Кировской области лично присоединился к «Дружине здоровья». Он отметил, что работа медиков-волонтеров, социальных работников и студентов очень ценна в регионе. Первый зампред правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов выразил поддержку акции, назвал ее важным социальным проектом, который делает доступнее любую медицинскую или социальную помощь населению. Это является важным аспектом в реализации национального проекта «Здравоохранение».

ИСТОЧНИК KP.RU