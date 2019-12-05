В районе Зубаревского леса построят два детских сада и школу

СЕГОДНЯ 10:40 2019-12-05T10:40:10+03:00

В этом микрорайоне уже открыли один из пяти новых детских садов. Фото: admkirov.ru

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В районе Зубаревского леса планируют построить школу и два детсада. Об этом сообщает пресс-служба города Кирова. Участки под строительство уже есть, но городские власти сотрудничают с правительством области и федеральным центром для получения средств по федеральной программе. Как отмечает глава города Елена Ковалева, создание условий для участия в таких программах и реализация их - наша первоочередная задача.

- Сейчас у нас есть сформированные земельные участки, есть разработанные проекты, которые можно реализовать при выделении средств, - подчеркнула Елена Ковалева. - Эта готовность позволяет нам сегодня создавать определенный задел для активного участия муниципалитета в программах социально-экономического развития.

Также 4 декабря первые лица города уже побывали в одном из пяти новых детских садов в районе ЖК «Метроград», построенном в рамках федеральной программы «Жилище». Сообщается, что город планирует и дальше участвовать в этой программе.

ИСТОЧНИК KP.RU