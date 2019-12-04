2019-12-04T17:52:55+03:00
Общество

В Кирове одну из улиц могут назвать именем сотрудника милиции, погибшего при исполнении

Эта инициатива выдвигается уже не впервые
Анастасия РОМАНОВА
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Для названия именем погибшего при исполнении милиционера выбрали одну из улиц в микрорайоне Урванцево. Фото: 43.мвд.рфДля названия именем погибшего при исполнении милиционера выбрали одну из улиц в микрорайоне Урванцево. Фото: 43.мвд.рф
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В Кирове прошло совещание УМВД России по Кировской области совместно с Советом ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск региона. Не в первый раз они предложили назвать одну из городских улиц именем погибшего при исполнении сотрудника милиции Дмитрия Козулева. Городские власти наконец поддержали идею, предоставив на выбор Совету ветеранов три улицы, из которых они должны выбрать одну.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области, участники совещания единогласно проголосовали за улицу в строящемся микрорайоне Урванцево. Как отметили ветераны, в микрорайоне уже проживает немало действующих сотрудников полиции, для которых героизм младшего сержанта будет служить примером.

Дмитрий Козулев погиб при исполнении служебного долга. 26 марта 1993 года он участвовал в поимке и задержании преступника. Тот оказал сопротивление, несколько раз ударив ножом милиционера. Несмотря на раны, Дмитрий Козулев все же смог передать задержанного преступника коллегам, но скончался от полученных ранений. Его посмертно наградили орденом «За личное мужество».

Вопрос о присвоении улице имени Дмитрия Козулева будет рассматриваться депутатами Кировской городской думы на декабрьском заседании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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