В Кирове планируют убрать взносы за капремонт

4 Дек. 17:52 2019-12-04T17:58:19+03:00

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На заседании Кировской гордумы 4 декабря депутат Альберт Бикалюк предложил отправить губернатору области обращение с просьбой отменить взносы за капремонт в 2020 году. Он объяснил свою идею тем, что Фонд капремонта не успевает тратить полученные средства.

Как сообщает портал «Свойкировский» также Бикалюк уточнил, что сейчас на счетах фонда находится почти 3 млрд рублей, при этом ежегодно в него поступает 1,5 млрд. Депутат объяснил, что не стоит распределять средства в бюджете города, так как Фонд всё равно не использует большую часть денег.

Участник заседания Надежда Шабалина в ответ заявила, что полный отказ от платы – это популистская идея. Поэтому нужно полностью реализовывать планы, с учётом скопившихся средств.

На заседании также предлагали сократить количество денег для перевода на счета ТСЖ из Фонда капремонта с шести до пары месяцев, сменить руководство фонда и заморозить тариф на два года. Эти инициативы были отчасти поддержаны и главой города Еленой Ковалевой:

- Необходимо улучшить работу Фонда, чтобы люди не ждали отложенные обязательства по ремонту. И безусловно, заставить руководство Фонда выполнять свои обязательства.

Предложение Бикалюка депутаты в итоге не поддержали, но все-таки решили переформулировать обращение. На заседание в январе было решено пригласить руководство ФКР и представителей профильного Министерства правительства области.

ИСТОЧНИК KP.RU