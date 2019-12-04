2019-12-04T15:13:00+03:00
Происшествия

Переломы и ушибы: кировчанин сядет на два года за избиение мужчины

В пьяном угаре молодой человек беспричинно напал на посетителя бара
Анастасия РОМАНОВА
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Кировчанин напал на человека без всякой причины.Кировчанин напал на человека без всякой причины.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Кирове вынесли приговор 25-летнему местному жителю, избившему человека. Об этом сообщает прокуратура Кировской области.

В начале июня текущего года обвиняемый стоял у входа в бар по улице Производственной, где ему попался на глаза один из посетителей заведения. Будучи пьяным, кировчанин беспричинно избил ни в чем не повинного человека — так, что врачи установили у потерпевшего закрытый перелом лобной кости и ушиб мозга.

Суд назначил молодому человеку наказание в виде двух лет колонии общего режима. Осужденный пытался обжаловать приговор, однако в этом ему отказали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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