2019-12-03T18:11:59+03:00
Общество

Театралку украсят к Новому году за 14 миллионов рублей

Мэрия нашла подрядчика, который оформит главную площадь Кирова
Александр МАКАРОВ
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К Новому году на Театральной площади появится сразу два катка. Фото: admkirov.ruК Новому году на Театральной площади появится сразу два катка. Фото: admkirov.ru
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В понедельник, 2 декабря мэрия выбрала подрядчика для новогоднего оформления главной площади города. Стоимость контракта составляет 13 миллионов 983 тысячи рублей.

За эти деньги компания оформит Театральную площадь в стиле «Веселая ярмарка». Традиционно на Театралке установят главную елку, а также взрослые и детские горки. У входа поставят цифры «2020», расписные петушки и лошадки украсят горки, а у новогодних матрешек кировчане смогут сделать необычные фото. Появится даже атрибут ярмарочных гуляний - карусель.

Главным нововведением в этом году станут сразу два катка: один в правой части площади, а другой вокруг новогодней елки с подсветкой ограждения. Также, у зеленой красавицы установят скамью из ледовых блоков и световой туннель.

Помимо оформления в обязанности подрядчика входит уборка Театралки и демонтаж всех украшений в марте 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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