В Кирове на 20 улицах не убирали снег

СЕГОДНЯ 15:37 2019-12-03T16:30:58+03:00

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Первомайский суд обязал администрацию Кирова обновить список очищаемых от снега улиц. По сообщению областной прокураторы, жители города неоднократно обращались в прокуратуру с жалобами на работу коммунальщиков. После проверки выяснилось: перечень улиц не обновлялся с 2017 года. И несмотря на то, что администрацию уведомляли об этом, никаких мер ее представители не приняли.

На сайте ведомства перечисляются участки, до которых не добиралась техника. Это улицы Александра Невского, Борисовская, Власовская, Заповедная, Молчанова, Парфетьевская, Персиковая, Перспективная, Пихтовая, Планерная, Севастопольская, Стефана Филейского, Счастливая, Такелажная, Тарасовская, Техническая, Топазная, Шиховская, Ялтинская, Яранская, 1, 2 и 3 Радиальная, а также несколько переулков и проездов.

Первомайский суд удовлетворил требования и постановил дополнить список в течение месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU