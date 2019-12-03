2019-12-03T15:09:42+03:00
Общество

В Кировской области 31 декабря сделали выходным

Решение принято в правительстве региона
Александр МАКАРОВ
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У кировчан появится больше времени, чтобы подготовиться к празднованию Нового года. Фото: архив «КП»У кировчан появится больше времени, чтобы подготовиться к празднованию Нового года. Фото: архив «КП»
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Во время прямой линии в эфире канала «ГТРК Вятка», губернатору задали вопрос о планах сделать последний день года выходным. Такое решение объявили в Томской области и жителей интересовало: а как поступят у нас?

Игорь Васильев ответил, что решение о назначении 31 декабря выходным днем принято в правительстве области. Конечно, касается это только бюджетников, но, как надеется губернатор, «подтянутся» и частные компании.

Пресс-служба Правительства области сообщает, что сегодня Игорь Васильев подписал распоряжение о переносе выходного дня с 28 на 31 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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