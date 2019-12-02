2019-12-02T20:12:04+03:00
Общество

В Кирове автокран оборвал троллейбусную линию

Движение «рогатого» транспорта парализовано
Александр МАКАРОВ
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Ремонтные работы закончат утром 3 декабря. Фото: Денис Рябов.Ремонтные работы закончат утром 3 декабря. Фото: Денис Рябов.
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Жители города рассказывают в соцсетях (vk.com/zlo43): на перекрестке улиц Щорса и Попова бортовой кран оборвал троллейбусные провода. По сообщениям очевидцев, жертв нет, но движение транспорта на этом участке затруднено.

Пресс-служба администрации Кирова сообщает: движение троллейбусов восстановят к утру.

- Повреждения существенные: обрывы проводов, поломка поворотных механизмов. Аварийные бригады уже приступили к ликвидации аварии. - отметили в департаменте городского хозяйства.

Добавим, что до устранения повреждений троллейбус №5 будет следовать по маршруту №8. Сокращен маршрут №1 до улицы Чапаева. Движение «рогатых» по маршруту №7 приостановлено.

Ремонтные работы закончат утром 3 декабря. После этого троллейбусы вернутся на свои маршруты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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