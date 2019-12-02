Активисты заполнили просрочкой все имеющиеся тележки в магазине

СЕГОДНЯ 17:06 2019-12-02T17:06:03+03:00

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Кировские активисты нашли немало просроченной и непригодной к продаже продукции в магазине. В том числе торты халву, печенье, котлеты, орехи, финики, конфеты, яйца, сухофрукты и другое. Многие товары лежали на полках с переклеенными не по разу этикетками. На фруктах обнаружилась плесень, а в пакете с рыбой - снег. Копченая и соленая рыба хранилась при минусовой температуре и заледенела.

Об этих и многих других нарушениях активисты поинтересовались у сотрудников магазина.

Одна из работниц, заверила покупателей, что никакой просрочки в магазине нет, а этикетки переклеивают, потому что цены на продукты меняются, а новые пакеты, мол, жалко. Активисты не поверили и еще раз попытались достучаться до сотрудников. Однако, больше обсуждать тему просрочки никто с ними не захотел. Активисты все же добились уничтожения испорченной продукции и заявили, что категорически не рекомендуют этот магазин другим покупателям.

ИСТОЧНИК KP.RU