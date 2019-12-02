Житель Кировской области истязал собственную дочь
Он признал вину и предстанет перед судом
Будучи пьяным, мужчина часто избивал свою дочь. Фото: kirov.sledcom.ru
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В поселке Демьяново 36 летний мужчина избивал несовершеннолетнюю дочь. Об этом сообщает пресс-служба Следкома Кировской области. В пьяном угаре, житель поселка постоянно наносил девочке побои руками, ногами и разными предметами.
Мужчина полностью признал свою вину. По статье УК РФ: «Истязание» ему грозит от трех до семи лет лишения свободы. Органы опеки забрали девочку и ее несовершеннолетнего брата из семьи и поместили детей в социальное учреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU