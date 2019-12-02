Житель Кировской области истязал собственную дочь

СЕГОДНЯ 16:56 2019-12-02T16:56:27+03:00

Он признал вину и предстанет перед судом

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В поселке Демьяново 36 летний мужчина избивал несовершеннолетнюю дочь. Об этом сообщает пресс-служба Следкома Кировской области. В пьяном угаре, житель поселка постоянно наносил девочке побои руками, ногами и разными предметами.

Мужчина полностью признал свою вину. По статье УК РФ: «Истязание» ему грозит от трех до семи лет лишения свободы. Органы опеки забрали девочку и ее несовершеннолетнего брата из семьи и поместили детей в социальное учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU