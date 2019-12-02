2019-12-02T16:45:17+03:00
Спорт

В субботу, 30 ноября, «Родина» провела игру на своем льду с командой «Енисей» из Красноярска.

К сожалению кировских любителей хоккея, сражение закончилось поражением нашей команды. Счет 5:8 в пользу гостей.
Олег ЛЯЛИН
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На трибунах собралось около 2000 человек. Фото: vk.com/rodinakirovfanНа трибунах собралось около 2000 человек. Фото: vk.com/rodinakirovfan
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«Если парни будут биться, то болельщик возвратится» - это одна из кричалок кировских «тиффози». И парни действительно бились, а поддерживали их около двух тысяч человек. «Родина» даже сумела выиграть первый тайм со счётом 4:3, но на второй силенок не хватило. Да и что скрывать, «Енисей» просто мастеровитей: Ломанов, Миргазов, Эклунд — какие фамилии!

«К сожалению, все решила некая несобранность наших хоккеистов в началах таймов: два гола в первые пять минут первой 45-минутки, ещё два — в первые минуты второго тайма, - поделился с нами болельщик «Родины» Владимир Николаенко. - Но парни бились, за это им все можно простить».

На пресс-конференции после игры, Игорь Загоскин, главный тренер ХК «Родина» сказал:

-Матч оставил двоякое впечатление: команда проводила неплохие атаки, но в обороне и передачах мы наделали много глупостей. Против такого сильного соперника, как «Енисей» это недопустимо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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